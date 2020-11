Aya Nakamura, devenue en deux ans l'une des chanteuses francophones les plus populaires, sort un 3e album. Elle s'est confiée dans un entretien sur sa nature et ses évolutions, personnelles et artistiques.

Aya Nakamura sort un troisième album éponyme, "Aya". Celle qui s'est hissée en deux ans à peine parmi les chanteuses francophones les plus écoutées, a accordé un long entretien au site d'actualité 20minutes.fr. Elle y a notamment réaffirmé son caractère bien trempé. "Je suis quelqu’un de très impulsif, dès que je ne suis pas contente ou qu’il y a un truc qui ne me plaît pas, je n’y arrive plus. Je ne sais pas faire semblant", raconte-t-elle, revenant sur sa colère après que le présentateur Nikos Aliagas avait écorché son nom lors de la remise des NRJ Music Awards en 2018. "Quand je ne suis pas contente j’aime bien le faire comprendre. Entre-temps ça s’est réglé, il Nikos Aliagas s’est excusé, mais c’est quand même relou que ma première grande télé se passe comme ça", dit-elle.

Oui, peut-être que je suis amoureuse, que je me livre un peu plus

Après deux ans de succès et à l'aube de son troisième album, l'artiste estime avoir mûri. "Avant j’étais plus naïve, je voulais toujours voir le côté positif des choses. Après je suis quelqu’un qui relativise de fou mais… Maintenant je suis plus terre à terre, j’ai moins la tête dans les nuages", décrit-elle. Un changement qui s'entend sur son nouvel album ? "Cet album est plus calme, j’aime bien (...) Avant il n’y avait que du sarcasme et là je m’ouvre aussi un peu plus", répond-elle. Sa vie amoureuse pourrait aussi avoir déteint sur ces nouveaux morceaux. Aya Nakamura serait en couple et a publié une photo sur les réseaux sociaux. "Par rapport à ce que les gens perçoivent sur les réseaux sociaux et par rapport à mes sons, ils peuvent trouver un lien, se dire que oui, peut-être que je suis amoureuse, que je me livre un peu plus", a-t-elle reconnu.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 13 novembre ?



(c) ISOPIX