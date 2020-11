Aya Nakamura pose un lapin à Yann Barthès: Cyril Hanouna l'appelle pour lui demander des explications (vidéo)

La semaine dernière, Aya Nakamura a beaucoup fait parler d'elle. Et pas seulement à cause de la sortie de son troisième album "Aya". Dans un premier temps, alors qu'elle était censée être l'invitée de Yann Barthès dans l'émission Quotidien le vendredi 13 novembre, la chanteuse âgée de 25 ans n'a pas honoré ses engagements auprès de l'équipe de production.

"Elle a nous plantés ! Aya Nakamura nous a plantés. Pas il y a 24 heures, non ! Il y a une demi-heure ! Elle ne nous a pas appelés non plus pour nous le dire", lançait Yann Barthès, amer. Et l'animateur d'ajouter que l'artiste n'était pas venue parce qu'elle avait "la flemme" et était "trop fatiguée". "Ni flemme ni plan, j’avais prévenu depuis 13h pourtant. Les contretemps, ça arrive", a réagi l'intéressée sur Twitter.



Peu après, la chanteuse a publié des photos sur son compte Instagram où elle apparait dans ce qui ressemble à une fête, sans masque et sans respect des gestes barrière. Interrogée à ce sujet dans le 19-45 de M6, la star a fait amende honorable : "J’ai fait des bêtises. C’est vrai que je n’ai pas été vigilante, sur ce coup-là, mais j’étais tellement contente de fêter la sortie de mon album. La prochaine fois je ferai plus attention et tout le monde mettra des masques. Il faut se protéger, c’est très important".

J'avais un truc à faire, j'ai rien contre Quotidien !

Ce lundi dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a téléphoné à Aya Nakamura en direct : "Pour moi t’es la plus grande artiste du moment. Je te le jure, t’es une star. Quand on a du talent, on peut faire ce qu’on veut ! Tu attends pas après les émissions, tu t’en bats les steaks ! Ils t’ont mis des danseurs que tu kiffais pas et tu es pas allé dans Quotidien, c'est tout !"

Des propos corrigés par l'artiste dans la foulée : "Ça n’a rien à voir avec les danseurs et j’ai rien contre Quotidien. Comme je l'ai tweeté, j'avais un truc à faire, j'ai rien contre Quotidien !" Aya Nakamura semble même toujours disposée à venir chanter dans l'émission de Yann Barthès. À condition que ce dernier veuille encore bien l'inviter...