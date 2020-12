Aya Nakamura se confie sur les violences conjugales qu'elle a subies

Invitée du podcast de Léa Salamé "Femmes puissantes", Aya Nakamura s'est livrée sur les violences conjugales dont elle a été victime.

Ce dimanche 27 décembre, Aya Nakamura a longuement échangé avec Léa Salamé, évoquant sans fard les épreuves qu'elle traversées, notamment les violences conjugales. Un sujet qu'elle aborde rarement.

En 2019, le blogueur Aqababe avait révélé qu'Aya Nakamura, alors en couple avec Niska, avait été victime de coups de la part de son conjoint. L'interprète de "Plus Jamais" avait dévoilé un cliché sur Instagram où elle apparaissait le visage tuméfié. "Je l’ai publiée sans forcément attendre quoi que ce soit, a-t-elle raconté. Et quand j’ai vu ce qu’il se passait […] J’avais quand même un peu honte. Je me suis dit que je ne pensais pas que ça pouvait m’arriver à moi".

"Je l’ai publiée pour montrer que moi aussi, ça m’était arrivé", a poursuivi l'artiste, ajoutant qu’elle avait quitté son ex-compagnon. En revanche, elle n'avait pas porté plainte, ce qu'elle regrette aujourd'hui. "J’aurais pu faire comme tout le monde et raconter ce qu’il s’est passé clairement, a-t-elle déclaré. J’ai été un peu lâche". "Si ça arrivait à une de mes proches, je serais révoltée, alors pourquoi pas moi-même ?", s'est-elle interrogée.