Bella et Gigi Hadid posent ensemble pour Versace: les soeurs recréent le Jardin d'Eden (photo)

Les sœurs Gigi et Bella Hadid ont pris la pose pour la nouvelle campagne de Versace, se couvrant uniquement d'extensions capillaires jusqu'à la taille et de sacs à main de la célèbre marque.



Jouant sur le thème d'Adam et Eve, on voit les soeurs tenir une pomme tandis qu'un serpent se glisse le long de la jambe de Bella.



"MON. VERSACE. DEESSES", a légendé la créatrice Donatella en légende de l'image publiée sur Instagram.



Le cliché fait partie d'une campagne réalisée par le célèbre duo de photographes Mert Alas et Marcus Piggott, comprenant des photos précédemment publiées des sœurs posant avec Donatella elle-même.