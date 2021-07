Bella Hadid est amoureuse: la jeune femme officialise sa nouvelle relation sur les réseaux sociaux

(c)BellaHadid on Instagram

La top-modèle Bella Hadid a fait les beaux jours de Cannes. Après avoir défilé sur le tapis rouge plusieurs soirs de suite où elle a porté hautes les couleurs de Jean-Paul Gaultier, la maison Dior, parée de bijoux de la marque Chopard, elle s'est envolée pour Paris. C'est sur Instagram qu'elle a partagé des clichés de son séjour dans le sud de la France où elle décrit vivre les plus beaux moments de sa vie. "En bonne santé, au travail et aimée", a légendé la mannequin américaine en partageant une galerie de photos. Et c'est la dernière photo postée qui a retenu l'attention des fans.

On y voit la jeune femme embrasser un homme à la tombée de la nuit. Selon le Daily Mail, le jeune homme en question est Marc Kalman, un directeur artistique avec lequel la jeune femme serait en couple depuis juin.

Ses réalisations incluent la conception d'illustrations d'album, notamment pour Travis Scott.

Bella Hadid, très discrète sur sa vie privée, se sent "aimée".