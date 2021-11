Bella Hadid, en larmes, révèle qu'elle pleure presque "tous les jours"

Bella Hadid a révélé à ses abonnés sur Instagram qu'elle pleurait presque "tous les jours" et "toutes les nuits" depuis quelques années. En postant plusieurs photos d'elle en larmes mardi, le top model a rappelé à ses followers que les médias sociaux ne sont pas la vraie vie.

"Pour tous ceux qui luttent, s'il vous plaît, rappelez-vous cela. Parfois, tout ce que vous devez entendre, c'est que vous n'êtes pas seul", a-t-elle écrit dans une longue légende. "Alors de moi à vous, vous n'êtes pas seuls. Je t'aime, je te vois et je t'entends."

La jeune femme de 25 ans a poursuivi en disant à ses fans que la santé mentale et le déséquilibre chimique ne sont pas "linéaires", les comparant à des montagnes russes avec des "hauts et des bas" et des "côtés à côtés".

"Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel , et les montagnes russes s'arrêtent toujours complètement à un moment donné ... ça s'améliore", a-t-elle poursuivi.

La soeur de Gigi Hadid a également écrit qu'elle avait eu "suffisamment de dépressions et de burnouts" pour savoir que "si vous travaillez suffisamment dur sur vous-même, en passant du temps seul pour comprendre vos traumatismes, vos déclencheurs, vos joies et votre routine, vous serez toujours en mesure de comprendre ou d'en apprendre davantage sur votre propre douleur et sur la façon de la gérer. Ce qui est tout ce que vous pouvez demander à vous-même".

La star a terminé son post en remerciant ses fans de l'avoir écoutée partager sa vérité.

En janvier, Hadid - qui a été ouverte dans le passé sur la lutte contre la dépression sévère et l'anxiété depuis qu'elle était adolescente - a pris une courte pause des médias sociaux pour se concentrer sur sa santé mentale.

"Je suis seulement ici pour être un instrument de paix et d'amour pour aider les gens qui souffrent et, espérons-le, le monde, à terme", a-t-elle légendé une série de photos Instagram. "Prenez le temps de vous faire aider pour votre santé mentale. Cela en vaut la peine pour atteindre votre plein potentiel."