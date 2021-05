Ben Affleck et Jennifer Lopez photographiés lors d'une escapade ROMANTIQUE: "L'alchimie entre eux est incroyable"

Cela semble être reparti entre l'acteur Ben Affleck et son ex fiancée Jennifer Lopez. Le couple a embarqué dans un jet privé le week-end dernier pour une escapade romantique dans une station de ski de luxe du Montana, où l'acteur y possède un chalet.

Dans des photos exclusives obtenues par le Daily Mail, Ben, 48 ans, et Jennifer, 51 ans, semblent détendus et à l'aise l'un avec l'autre alors qu'il ont été photographiés assis dans un SUV.

Sur les photos du couple arrivant à Los Angeles, Ben et Jennifer sont habillés de manière confortable alors qu'ils se tiennent l'un près de l'autre en sortant de l'avion privé après leur escapade romantique, pour laquelle ils avaient embarqué une quantité considérable de bagages.

L'acteur serait propriétaire d'un chalet au Yellowstone Club à Big Sky, dans le Montana - où il aurait séjourné avec Lopez pendant une petite semaine.

L'ancien couple de célébrités - qui était fiancé en 2002 mais a reporté son mariage en 2003 et est officiellement séparé depuis 2004 - a déjà été aperçu près du manoir de la chanteuse à los Angeles, après l'annonce de la séparation de JLo avec son ex-fiancé Alex Rodriguez, et la révélation que Ben, de son côté, est un utilisateur actif sur le site de rencontres de célébrités Raya.

Les deux stars ont pris part au concert Vax Live à LA qui a été filmé le 2 mai, avec Jennifer réalisant une performance spectaculaire dans l'une de ses tenues étriquées, tandis que Ben assurait l'animation avec le présentateur et humoriste américain Jimmy Kimmel.

Selon une source citée par le site de news People E!, "l'alchimie entre Ben Affleck et son ex fiancée est irréelle, tellement qu'elle est puissante..."

Dimanche, Jennifer a posté une photo d'elle-même pour la fête des mères avec ses jumeaux de 13 ans Max et Emme et sa mère Guadalupe Rodríguez, bien que l'on ne sache pas exactement quand et où cette photo a été prise.