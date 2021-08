Ben Affleck et Jennifer Lopez visitent un manoir estimé à 72 millions d'euros pour y installer leur famille recomposée

Ben Affleck et Jennifer Lopez souhaitent emménager ensemble le plus vite possible. Après avoir renoué leur romance, 17 ans après avoir rompu leurs fiançailles, le Bennifer est à la recherche d'une maison dans laquelle ils souhaitent installer leurs enfants nés lors de leur séparation.

Ben Affleck a eu 3 enfants avec Jennifer Garner, alors que Jennifer Lopez a eu des jumeaux avec Marc Anthony.

Mardi, le couple a été photographié dans la voiture de l'acteur sillonnant les rues de Beverly Hills. Le site TMZ révèle que J.Lo et Ben Affleck auraient visité avec grand intérêt un manoir situé à Beverly Hills, estimé à 72 millions d'euros, soit 85 millions de dollars.

Le manoir s'étend sur une superficie de 3.500 mètres carrés. Il contient 12 chambres, 24 salles de bains, un complexe sportif intérieur doté d'un terrain de basket et d'un ring de boxe, une immense piscine, etc. Il y a aussi un "maison pour les invités" et une maison pour les gardiens. Il y a aussi près de l'entrée principale une maison composée de deux chambres pour le concierge. Cette magnifique demeure dispose d'un parking pour 80 personnes.