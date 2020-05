Ben Stiller en deuil: il annonce le décès de son père Jerry, acteur culte

Jerry Stiller, père de Ben, est mort à 92 ans. Il était notamment connu pour son rôle de Frank Costanza dans la série Seinfeld. Son fils Ben, qui a pris sa relève de la veine comique (Mary à tout prix, Mon beau-père et moi, Zoolander...), a annoncé son décès sur Twitter.



"Je suis triste de vous dire que mon père, Jerry Stiller, est mort de causes naturelles. Il était un super père et grand-père et le plus dévoué des maris auprès d’Anne pendant 62 longues années. Il va beaucoup nous manquer. Je t’aime papa", a écrit l'acteur.