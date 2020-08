Benjamin Castaldi bientôt papa pour la 4e fois: "Elle a su me convaincre"

À 50 ans, Benjamin Castaldi va devenir papa une 4e fois. Sa compagne Aurore attend en effet un heureux événement.

Et pourtant, il n'était pas très emballé par cette idée au départ, a-t-il confié à Gala.

"Aurore voulait un enfant de moi. Pour être honnête, au début, je n'étais pas super chaud. J'en ai déjà trois et j'ai 50 ans. Mais lui refuser aurait été égoïste de ma part et puis elle a su me convaincre... Ce bébé, désiré, est un vrai choix de notre part. On attend son arrivée avec impatience", a-t-il expliqué.

Il a même l'ambition d'être un papa très présent pour le nouveau-né. "J'aimerais être un papa à plein temps, présent à toutes les étapes de sa vie, de la première dent qui tombe au premier bobo à l'école, en passant par le premier chagrin d'amour... C'est mon objectif", ajoute-t-il.

Benjamin Castaldi a déjà eu 2 garçons avec sa première épouse, Valérie Sapienza, et un autre avec Flavie Flament.

"Aujourd'hui, je ne suis pas un père parfait, mais j'essaie d'être plus présent pour eux. Avec leurs mamans respectives, on gère plutôt pas mal", conclut-il.