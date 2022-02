Benjamin Castaldi évoque ses pensées suicidaires: "J'ai pensé à me foutre une balle dans la tête"

La pression est-elle trop forte quant on est une célébrité? La question est lâchée alors que les chroniqueurs de "Touche pas à mon poste!" (TPMP) commentent le suicide de Cheslie Kryst. Sacrée Miss USA en 2019, la jeune femme s'est donné la mort ce dimanche suite à une dépression. Un drame qui pose la question de la gestion de la pression médiatique, selon l'émission de Cyril Hanouna. La thématique a vivement fait réagir Benjamin Castaldi. Ému, l'animateur qui a connu une longue traversée du désert durant sa carrière explique: "Quand on est très célèbres, au top ou en bas, il y a des moments où on est totalement perdu, on ne sait plus à quoi se raccrocher".

Divorce, problèmes financiers...L'animateur a souffert pendant des années de dépression. "J'ai pensé à me foutre une balle dans la tête", lâche t-il au bord des larmes. "J’ai pas été au bout de ça parce que j’ai des enfants mais j’y ai pensé. Quand j’étais vraiment au fond des chiottes et qu’on vous rajoute du caca par dessus et que on sait plus comment faire, quand vous êtes assigné à gauche à droite, qu’on menace de vous mettre en prison parce que vous avez pas payé une pension alimentaire...", raconte-t-il visiblement bouleversé.

Aujourd'hui présentateur de l'émission 6 à 7 et membre de l'équipe TPMP, Benjamin Castaldi a su rebondir malgré les coups durs. "J'ai mon passé qui est lourd. À la fin du mois, il ne me reste rien (...) Je ne me plains pas mais là je suis en train de tout régler, la pente est raide" explique-t-il.

En Belgique, le centre de prévention du suicide met en place une ligne d'écoute disponible 24/24h: 0800 32 123