Benjamin Samat (Les Marseillais) cambriolé: "Ils ont tout pris"

Le candidat de téléréalité a vécu une expérience désagréable lors de ses vacances aux Baléares.

Après le tournage des Marseillais VS Le reste du monde, Benjamin Samat s’est offert des vacances à Ibiza en compagnie de Nicolas Ferrero, autre Marseillais. Une escapade de rêve qui s'est mal terminée. Alors que les deux amis passaient une dernière soirée sur l’île, des intrus se sont invités dans leur appartement à leur insu…



"On s'est fait cambrioler pendant qu'on était au restaurant hier soir. Ils ont tout pris. Habits, sacs, ordinateurs, go-pro... Tout ! Ils ont forcé un volet et une vitre, ils ont explosé une porte. Ils se sont régalés. C'était Disney pour eux", a raconté Benjamin Samat sur les réseaux sociaux.

Malgré son amertume bien compréhensible, Benjamin Samat veut tourner la page : "Ce n'est que du matériel mais c'est chiant. Faut aller au commissariat, faut porter plainte, faut faire marcher les assurances alors qu'on est en vacances mais il y a plus grave dans la vie".