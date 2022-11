Benoît Poelvoorde déchaîné dans une émission française: "Je ne suis pas gros, j'ai chaud" (vidéo)

L'acteur belge était invité ce mardi dans l'émission "C à Vous" diffusée sur France 5 pour présenter le film "Couleur de l'incendie", adapté du roman de Pierre Lemaitre. Avec ses camarades du film, Clovis Cornillac et Léa Drucker, notre compatriote semblait être déterminé à passer un bon moment et à amuser ses interlocuteurs...

Après avoir taquiné la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine en s'exclamant: "Tout de suite vous m'agressez Anne-Elisabeth", le Belge avait donné le ton à une interview qu'il voulait visiblement amusante.

Il a également félicité les caméramen de l'émission qui sont désormais moins visibles à l'écran... "J'aime énormément l'idée de camoufler le chasseur. J'ai l'impression que l'émission marche de mieux en mieux grâce à cela. Avant, on les voyait bouger comme de gros fainéants et on avait l'impression qu'ils n'en avaient rien à foutre."

Après avoir reçu des éloges de Clovis Cornillac le réalisateur du film, Benoît Poelvoorde a déclenché une salve de rires: "Vous parlez de moi comme un homme qui va mourir..."

C'est alors qu'il s'est laissé aller à quelques confessions: "J'ai très chaud, je me suis trompé de veste. Je ne peux l'enlever, j'ai les deux micros. Je veux que le téléspectateur sache que si je transpire, ce n'est pas parce que je suis gros, c'est parce que j'ai chaud".