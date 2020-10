Laeticia Hallyday "est amoureuse d'un acteur": Bernard Montiel BALANCE (vidéo)

Bernard Montiel, passionné par les Hallyday, a une nouvelle fois fait d’étonnantes révélations sur le plateau de Touche pas à mon poste lundi soir. Selon l’animateur, Laeticia Hallyday, séparée de Pascal Balland, aurait retrouvé l’amour dans les bras d’un acteur.



Bernard Montiel n’a cependant pas voulu dévoiler son nom, mais a donné quelques indices en plateau. "La relation avec Pascal Balland était dure, car Johnny était toujours au milieu. On peut comprendre que Pascal ait été ennuyé et que du coup, ils ont préféré se séparer. Sauf que, ça lui est vite passé cette gêne de Johnny entre eux puisqu’elle est retombée amoureuse, et tant mieux. Ça sortira le week-end prochain", a lancé l'animateur.

"Elle est amoureuse d’un homme qui est dans le monde du cinéma. C’est un acteur, c’est aussi un réalisateur et c’est un homme célibataire", a prétendu l’homme de 63 ans.

