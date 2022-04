Beyoncé "casse internet" avec une série de photos d’elle voluptueuse

Elle est bel et bien la reine… Notamment du buzz! Ce jeudi 31 mars, l’interprète de Single Ladies a publié une série de photos d’elle sur Instagram. Glamour, sexy, envoûtante mais toujours classe, on devine le corps de la diva revêtue de voiles et de perles scintillantes. Et on peut dire que le charme a opéré puisque déjà plus de 5 millions de personnes ont liké la publication…

Des milliers de fans ont commenté ces photos et pas un seul de ces commentaires (à notre lecture) n’a émis d’avis négatif. On retiendra le principal: "Beyonce a cassé internet". True!