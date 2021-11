Beyoncé dévoile "Be Alive", un nouveau morceau inédit

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Beyoncé a dévoilé un nouveau morceau inédit intitulé "Be Alive". Ce titre avait été enregistré pour la bande originale du film "King Richard" ("La méthode Williams" en français) dans lequel l’acteur Will Smith tient le rôle principal.

Bonne nouvelle pour les fans de la star américaine, Beyoncé vient de dévoiler un nouveau morceau inédit intitulé "Be Alive". Il est disponible sur YouTube depuis ce jeudi 11 novembre.

Ce morceau avait été enregistré pour la bande originale du film "King Richard" – ou "La méthode Williams" en français – dans lequel l’acteur Will Smith tient le rôle principal. Attendu dans les salles belges en février 2022, cette réalisation cinématographique est signée Reinaldo Marcus Green et retrace le succès des stars du tennis Venus et Serena Williams à travers les yeux de leur père, Richard.

Un extrait de "Be Alive" avait déjà été dévoilé en octobre dernier, lors de la sortie de la bande-annonce du film.