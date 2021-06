Beyoncé et Jay-Z ont-ils acheté la voiture la plus chère du monde?

Beyoncé et Jay-Z , l'un des couples milliardaires de l'industrie musicale, seraient les premiers à acquérir la voiture la plus chère du monde - une Rolls Royce Boat Tail, relate le Telegraph. Cette voiture, qui a été présentée par la firme automobile de luxe le 27 mai, est estimée à 23 millions de dollars et ne sera fabriquée qu'à trois exemplaires.



"Cette voiture fantastique aurait été commandée par Beyoncé et Jay-Z, tous ses détails correspondant à leurs objets préférés", a expliqué une source au site du Telegraph. Apparemment, cette voiture décapotable bleue a été construite dans l'intention de rouler sur les routes méditerranéennes de la Côte d'Azur, où, par coïncidence, le couple passe fréquemment ses vacances.



Les artistes, discrets sur leurs acquisitions, n'ont ni confirmé ni démenti cette rumeur.