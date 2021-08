Beyoncé pose avec ses trois enfants pour une collection inédite de sa marque de vêtement Ivy Park (vidéo)

Les enfants de Queen B, on ne les voit pas souvent pour ne pas dire jamais, et surtout ses jumeaux. Aujourd'hui, des images inédites de la dernière campagne Ivy Park de la chanteuse sont parus, et pour le plus grand bonheur de ses fans, on y aperçoit ses trois enfants, Blue Ivy, et les jumeaux Rumi et Sir!

La dernière campagne de vêtement de la marque de Beyoncé, Ivy Park, toujours en collaboration avec Adidas, vient de sortir. La collection "Rodeo", avec son inspiration western, sera à la fois disponible pour petits et grands. Et pour l'occasion, Beyoncé a fait un petit cadeau à ses fans: ses 3 enfants prennent la pose avec elle! Ainsi, on y aperçoit Blue Ivy, 9 ans, et les jumeaux Rumi et Sir, 4 ans.

Si l'aînée de la fratrie s'était déjà prêtée au jeu en posant aux côtés de sa mère pour la collection Icy lancée en février dernier, c'est en revanche une grande première pour les jumeaux de 4 ans. Et on voit à quel point ils ont grandi! Queen B n'apparaît pas souvent en public à leurs côtés, alors ces clichés sauront ravir les fans qui pourront voir à quel point Rumi et Sir ont changé.