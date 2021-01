Beyoncé sort un nouveau clip pour la nouvelle année: des images de famille dévoilées

Beyoncé a publié une IGTV sur son compte Instagram pour se remémorer l’année 2020 et ses accomplissements.

2020 a été compliqué pour la plupart des gens. Beyoncé a soutenu de nombreuses association, mais ses projets professionnels se sont énormément développé également. Elle retrace son parcours de l’année dans une vidéo IGTV sortie sur son compte Instagram.

On y retrouve la collaboration entre Ivy Park et adidas, la sortie de son titre "Black Parade", les tests Covid, son aide apportée au personnel médical, son album visuel "Black is King". Dans ce clip, on découvre aussi des images privées de la star avec sa famille, notamment les jumeaux Sir et Rumi de 3 ans.

Beyoncé a choisi de terminer ce clip par un simple message d’espoir à ses fans: "Autorisez-vous à ressentir de la joie. Les moments passés avec ceux que vous aimez sont précieux. Bonne année. Avec tout mon amour. Beyoncé."