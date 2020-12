Beyoncé vient en aide aux plus démunis: elle donne 500.000 dollars

Beyoncé se sent concernés par la crise financière qui succède à la crise sanitaire. Elle a décidé de venir en aide à ceux qui ne parvenaient plus à payer leur logement.

En parallèle de la crise sinitaire, le Covid fait aussi des victimes économiques. Beyoncé a voulu venir en aide à ces personnes. Déjà en avril dernier, la star avait versé 6 millions de dollars aux travailleurs essentiels et aux personnes touchées par le coronavirus.

Pour Noël, elle a décidé de donner une belle somme d’argent aux familles ne sachant plus payer leurs logements à cause de la crise. Elle a dévoilé ce cadeau de Noël sur Instagram. Via BeyGoog, "Beyoncé accorde des subventions de 5000 dollars aux personnes et aux familles confrontées à des saisies ou des expulsions."

Les personnes souhaitant bénéficier de cette aide devront soumettre leur candidature en janvier. A la fin du mois, cent familles sélectionnées pour recevoir cette aide. Au total, la star offre donc 500.000 dollars.

Ce n’est qu’un début puisque la fondation de Beyoncé relancera des candidatures le mois suivant. Cette aide est bienvenue puisque selon l’Université d’Arizona, 19 millions de personnes risquent de perdre leur maison aux Etats-Unis.