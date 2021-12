Beyoncé et ses deux filles dans une rare série de photos: ses fans SURPRIS par leur ressemblance

Beyoncé a partagé de rares clichés d'elle avec ses deux filles de 9 et 4 ans, posant dans des tenues assorties.

Il s'agit là d'une série de photos plutôt rare, où mère et filles posent ensemble. C'est ce jeudi 9 décembre que les internautes ont eu le plaisir de découvrir Beyoncé en présence de Blu Ivy (9 ans) et Rumi (4 ans), toutes trois vêtues d'un legging et d'un crop top au motif pied de poule noir et blanc.

Ces photos sont issues de la campagne de promotion pour la nouvelle collaboration entre Adidas et la marque de sportwear de la chanteuse. L'occasion pour les fans et les internautes de voir les enfants de la star et de constater à quel point ces dernières avaient grandi, mais aussi de s'étonner de la ressemblance entre les deux sœurs. "Regardez comment Blu et Rumi ont grandi !", peut-on lire dans les commentaires ou encore "on dirait des jumelles !". Rappelons que Beyoncé est également la maman de Sir, qui est quant à lui le réel jumeau de Rumi.