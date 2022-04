Bigflo et Oli ont dévoilé leur dernier clip vidéo filmé dans un cube en verre. Une chanson qui se veut être une ode à la France. Les deux rappeurs de l'Hexagone y évoquent leur pays et leur relation à fleur de peau avec lui. Et de le comparer à un membre de leur famille: "Comme une tante avec qui je ne suis pas toujours d'accord".

"La France, je l'aime, je veux encore d'elle", concluent finalement les Frenchies.