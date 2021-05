Billboard Music Awards 2021: The Weeknd raffle tout, P!nk assure le show avec sa fille de 10 ans

La cérémonie des Billboard Music Awards 2021 a eu lieu ce 23 mai au Microsoft Theatre de Los Angeles en Californie. La chanteuse P!nk a reçu l’Icon Award. Pour l’occasion, elle a réalisé une performance de haute voltige avec sa fille de 10 ans, Willow.

Les artistes ont assuré le show lors de la cérémonie des Billboards Music Awards ce 23 mai à Los Angeles. La chanteuse P!nk a réalisé une performance à couper le souffle suspendue par des cordes au-dessus de la scène. Sa fille, Willow, de bientôt 10 ans, s’est jointe à elle dans cette chorégraphie aérienne pour interpréter le titre "Cover me in sunshine". "Elle a assuré!" a déclaré P!nk en recevant l’Icon Award.









L’autre star de la soirée, c’était The Weeknd. L’artiste a régné en maître sur la cérémonie avec 16 nominations et 10 prix dont celui très prisé de "Meilleur artiste" et "Meilleur artiste masculin".