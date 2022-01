Billie Eilish surprend ses fans en jouant avec eux sur Instagram

Après le blond platine, le noir, le bleu, le brun, le gris et les racines vertes fluo, Billie Eilish a révélé une nouvelle couleur de cheveux à ses fans.

Cette semaine, Billie Eilish a décidé de jouer au "Name a date’" sur Instagram. Le but : les internautes lui envoie une date au hasard et elle doit poster une photo qu’elle avait pris ce jour-là. L’un des participants lui a envoyé la date du 22 novembre 2021. À la surprise générale, la chanteuse a publié une vidéo d’elle chez le coiffeur… les cheveux roux ! En légende de la vidéo elle apprenait à ses fans qu’elle avait été rousse durant une semaine, une couleur qu’elle n’avait pas partagé sur les réseaux sociaux et qui était donc totalement passée inaperçue.



©Instagram Billie Eilish - Capture d'écran