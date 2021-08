Blake Lively sublime sur le tapis rouge: ce détail GÉNIAL qu'elle cachait sous sa robe (photos)

Blake Lively était absolument sublime lors de la soirée de lancement du Film "Free Guy", dans lequel joue son mari Ryan Reynolds. Elle a révélé à ses abonnés sur Instagram un détail de sa tenue qui était passé inaperçu.

Pour la première de "Free Guy", comédie dans laquelle apparaît son mari Ryan Reynolds, Blake Lively a fait son grand retour sur les tapis rouges. L'actrice, maman de trois enfants, a attiré tous les regards avec une robe longue à sequins complètement ouverte dans le dos. Un look tout simplement sublime.



© Isopix

Mais que portait-elle comme chaussures ? Impossible de le voir sur toutes les photos officielles de la soirée. Blake Lively a décidé de révéler l'information à ses abonnés sur Instagram. Pas de talons hauts... mais une paire de Converse plutôt ! C'est en effet en baskets qu'elle a donc foulé le tapis rouge.



© Instagram @blakelively

Sur les photos de l'événement, on peut une nouvelle fois observer la belle complicité du couple. Dans une récente interview sur le podcast SmartLess, Ryan Reynolds avait confié: "Je suis présent pour mes enfants et ma femme. Mon mariage est incroyablement important à mes yeux, notre complicité aussi. Blake et moi, on ne tourne pas en même temps. Lorsque Blake s'engage sur un projet, je fais en sorte d'être libre et inversement. Quand elle tourne un film, je suis sur le plateau avec les enfants". Blake Lively et Ryan Reynolds ont trois filles, James, née en 2014, Inez, née en 2016, et Betty, née en 2019.



© Isopix