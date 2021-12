Bob Sinclar craque pour Noël et poste une photo de lui NU… avec un bonnet de Père de Noël pour masquer son intimité

Les fans de Bob Sinclar doivent être ravis, le DJ a posté une photo de lui dans son plus simple appareil sur son compte Instagram. Pour masquer son intimité, il a utilisé un bonnet de Père Noël. Le cliché a récolté de nombreux "likes" et commentaires.

Bob Sinclar a encore fait parler de lui. Sur son compte Instagram, le DJ a publié une photo de lui pour le moins inattendue à l’occasion de Noël. On y voit le musicien, 52 ans, étendu sur la plage… complètement nu. Il a simplement utilisé un bonnet de Père Noël pour masquer son intimité.

"Attention ça souffle", a écrit le DJ en légende de sa publication. Publication qui a récolté un max de likes et de commentaires. Notamment de personnalités bien connues comme Yannick Noah : "Là c’est du haut niveau !!!!!!", a commenté le chanteur et ancien Tennisman.

"On l’attendait on est pas déçus", "Mais quel ouf !!! Mais que c'est rafraîchissant, merci à toi pour me faire rire de bon matin"n pouvait-on également lire sous la photo.