Boris Johnson et son épouse révèlent enfin le prénom de leur bébé: "Pour rendre hommage à ma tante"

Le 9 décembre dernier, l’épouse de Boris Johnson, Carrie, a donné naissance à une petite fille. Il s’agit du septième enfant du Premier ministre britannique. Plusieurs jours après l’arrivée du bébé, Carrie Johnson a finalement dévoilé son prénom sur Instagram.

Le 9 décembre dernier était une journée spéciale pour le Premier ministre britannique. Boris Johnson est en effet devenu père pour la septième fois ! Sa femme, Carrie Johnson, a donné naissance à une petite fille à la University College Hospital de Londres.

Si le couple n’avait, jusqu’ici, pas encore dévoilé le prénom du bébé, c’est désormais chose faite ! Carrie Johnson, 33 ans, a publié une photo qui respire le bonheur ce jeudi 16 décembre sur son compte Instagram. "Bienvenue au monde Romy chérie. Née le 9 décembre à 9h02", a-t-elle indiqué en légende de la publication.

Boris Johnson et son épouse ont donc décidé d’appeler le nouveau-né Romy, Iris Charlotte Johnson de son nom complet. Et ces noms n’ont pas été choisis au hasard, comme le précise Carrie : "Romy Iris Charlotte Johnson. Romy pour rendre hommage à ma tante, Rosemary. Iris du grec, signifiant arc-en-ciel. Charlotte en hommage à la défunte maman de Boris qui nous manque tant."

Sur la photo, partagée par le Daily Mail, on y voit Wilfred, 1 ans et demi, avoir un geste tendre envers sa petite sœur. "Wilf a caressé les cheveux de Romy, lui a donné de gros bisous et joué avec ses petites voitures juste à côté de son berceau, juste au cas où elle aurait envie d'y jouer elle aussi", a poursuivi Carrie dans sa publication Instagram.

Wilfred est l’un des sept enfants de Boris Johnson, 57 ans. Citons aussi Lara Lettice, 28 ans, l’aînée de la famille, Milo Arthur, 26 ans, Cassia Peaches, 24 ans, Theodore Apollo, 22 ans et Stephanie 18 ans.