Bouli Lanners: "La façon dont nous fonctionnons génère des pandémies comme celle-là" (vidéo)

Chaque jour, une personnalité belge nous raconte comment elle vit cette période assez particulière. Ce midi, le comédien et réalisateur belge Bouli Lanners s'est exprimé au sujet de la crise du coronavirus.



Bouli Lanners, comment allez-vous?



Globalement ça va, avec des hauts et des bas comme tout le monde mais globalement ça va.



Avez-vous réussi à respecter les règles du confinement?



On a été très strict avec mon épouse à ce sujet-là. On est resté vraiment confiné. On a la chance d'avoir un jardin, ce qui change beaucoup la donne. Pour le reste on voit de temps en temps nos voisins par dessus la haie. J'ai vu ma mère une fois en deux mois et à distance avec des masques. Pour le reste on est resté assez confiné.



C'est ce qui vous manque le plus? Pouvoir voir vos proches de plus près ?



Ca me manque terriblement et puis surtout, on ne sait pas quand on va pouvoir les voir. Je pense que cette crise va avoir des répercussions sociétales et sociales parce qu'on a besoin de voir les autres et moi ce qui ne manque le plus c'est les autres. J'ai besoin de voir les autres à tous les niveaux... Pour mon travail, mais dans ma vie personnelle aussi.



Vous parlez de "bouleversements"... Vous pensez que cette crise va bouleverser notre rapport aux autres et la société ?



On ne sait pas évidemment comment ça va évoluer parce qu'on ne connaît pas encore ce virus des ruches totalement. S'il devient un virus pandémique qui revient chaque année, comme la grippe, on va devoir effectivement vivre une nouvelle vague chaque année.



Les vaccins ne seront peut-être efficaces qu'un moment et ça va clairement impacter nos relations sociales et la façon dont on communique avec les autres. Mais à ce stade-ci, on ne peut rien dire de très précis. Je pense que ça va avoir un réel impact sociétal et social aussi. Et puis après, il y a toutes les répercussions économiques que le virus va générer.



Quand vous dites "sociétales ", c'est-à-dire au niveau du fonctionnement de la société, vous pensez à quoi? On sait, vous êtes notamment assez virulent contre l'action du gouvernement en ce qui concerne la culture.



En fonction de l'évolution du virus, nos comportements sociétaux vont changer. C'est-à-dire que la distanciation qu'on est en train de vivre maintenant va peut-être perdurer. On ne sait pas. Peut-être que chaque fois qu'une vague va venir, on va devoir garder des distanciations sociales parce que tout le monde n' est pas égal face au virus. Certains sont plus fragiles donc ceux-là devront se retrancher et se remettre des espèces de semi-confinements. Ca n'a jamais existé dans notre vie ça, donc c'est quelque chose de neuf.



Et puis la société doit changer parce que c'est clairement comment la société fonctionne qui accélère la propagation d'un virus. Avant, il venait en bateau à voile ou à cheval, aujourd'hui, il prend l'avion et les avions, il y en a beaucoup. Donc, c'est la façon dont nous fonctionnons dans ce monde qui génère aussi des pandémies comme celle-là, on le sait. Donc le monde doit changer, mais est-ce que le monde va changer ? Ca, je n'en sais rien.