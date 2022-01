Boycotté par Hollywood, Johnny Depp bientôt à l’affiche d’un film français

(c) Isopix

Alors qu’il a disparu des grands écrans, et qu’on ne l’avait pas vu apparaitre dans un film depuis 2020, Johnny Depp tournera cet été dans un film français. Il incarnera Louis XV, roi de France dans les années 1700.

Johnny Depp va faire son grand retour au cinéma. Boycotté par Hollywood et évincé de plusieurs films à succès, l’acteur américain revient dans un film français. C’est après les accusations de violences conjugales, faites par son ex-femme Amber Heard, que Johnny Depp a vu sa carrière dégringoler.

Warner Bros l’a d’abord écarté du film "Les Animaux Fantastiques" et remplacé par Mads Mikkelsen. Puis ça a été au tour de Disney, qui a évincé son emblématique Jack Sparrow de "Pirates des Caraïbes" en décembre 2020. Johnny Depp n’était donc plus apparu dans aucun film depuis "Minamata" sorti en 2020 et dénonçait le boycott opéré par la sphère Hollywoodienne.

Madame du Barry, dernière maîtresse de l'ancien roi français

Comme l’ont révélé Satellifacts et Variety, l’acteur incarnera Louis XV face à la réalisatrice Maïwenn en Madame du Barry, la dernière maîtresse du roi français. Ancienne prostituée de luxe très connue parmi l’élite parisienne des années 1700, Madame du Barry finit par séduire Louis XV en 1768, à la fin de son règne. Elle est ensuite rapidement mariée au compte du Barry mais un scandale éclate : on la surnomme alors "la plus grande sauteuse de Paris" pour avoir terminé dans le lit de l’ancien roi français.

Pendant 5 ans, Madame du Barry mène une vie de château : bijoux, domestiques à foison, domaines rien qu’à elle, 3 millions de livres comme pension… Mais à la mort du roi, elle est envoyée dans une abbaye. Elle est ensuite capturée par des révolutionnaires et finie guillotinée en 1793 à Paris.

Le film entièrement tourné en français

Le tournage débutera cet été, et plus précisément le 8 juillet avec des scènes tournées au Château de Versailles. En tout, le tournage durera 3 mois, principalement en région parisienne.

Pour ce rôle, Johnny Depp devra réviser son vocabulaire : le film, sera entièrement tourné en français. L’acteur de 58 ans, qui a vécu plusieurs années avec la chanteuse française Vanessa Paradis, a déjà fait plusieurs apparitions dans des films français. Mais il n’a jamais eu de rôle aussi important.