L'ancien garde du corps d'Angelina Jolie fait de nombreuses confidences. Dans une interview donné à US Weekly et rapporté par The Mirror, ce dernier revient sur les débuts de la relation entre Angelina Jolie et Brad Pitt.

Angelina Jolie et Brad Pitt se rencontrent en 2005 sur le tournage de Mr and Mrs Smith, un film dans lequel ils incarnent un couple de tueurs à gages. À cette époque, Brad Pitt est marié à Jenifer Aniston. Sur le tournage du film, Angelina Jolie et Brad Pitt se découvrent et tombent amoureux l'un de l'autre. Quelques mois plus tard, informée par la liaison de son mari, Jenifer Aniston demande le divorce.

Selon leurs déclarations, Brad et Angelina ont mis du temps à comprendre ce qu'il se passait entre eux. Mais les révélations de l'ancien garde du corps de l'actrice viennent mettre en doute cette soi-disant naïveté.

Surpris dans leurs caravanes-loges

Car selon lui, pendant le tournage du film, Brad trompait déjà sa femme avec Angelina. "Ils étaient constamment en train de rire et de flirter l'un avec l'autre et d'agir comme deux ados qui avaient le bégin l'un pour l'autre, et c'était tellement mignon", lâche-t-il. Il affirme les avoir surpris plusieurs fois en train de s'embrasser, à l'abri des regards, dans leurs caravanes-loges. "À la fin du tournage, elle a retiré son habit et s'est couchée nue dans son lit", affirme-t-il. Il avoue ne pas avoir été surpris quand il a appris quelques années plus tard, leur mariage.

En 2016, les deux stars américaines divorcent et une bataille judiciaire débute pour la garde de leurs 6 enfants. Aujourd'hui, leur relation semble apaisée et tous deux affirment vouloir rester une "famille unie".