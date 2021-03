Brad Pitt a-t-il fait subir des violences domestiques à Angelina Jolie? L'actrice affirme avoir des preuves

L'actrice Angelina Jolie a déposé de nouveaux documents dans sa procédure de divorce en cours, alléguant que Brad Pitt a été abusif pendant leur relation. Le dépôt du 12 mars ne détaille pas les allégations, mais indique que Jolie est disposée à fournir "des preuves" de ses allégations, selon le magazine Us Weekly.

Le dossier indique que Jolie et les "enfants mineurs" - vraisemblablement ses six enfants - sont prêts à témoigner. Une source anonyme proche de Pitt a déclaré à Us Weekly que les documents avaient été stratégiquement divulgués pour blesser Pitt, et que Jolie avait déjà fait des déclarations sur Pitt qui se sont par la suite révélées sans fondement.

Dans une interview du magazine Vogue en février, Jolie a qualifié le divorce de "comme la fonte des glaces et le retour du sang dans son corps".