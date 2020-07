Brad Pitt n'a plus aucun lien avec son fils Maddox : "Leur relation est inexistante"

Depuis qu'il s'est interposé entre ses parents, Angelina Jolie et Brad Pitt, lors d'une dispute en 2016, Maddox s'est peu à peu éloigné de son père. Et d'après une source proche qui s'est confiée à US Weekly, aujourd'hui, ils ne se parleraient même plus.

Brad Pitt n'aurait aucune relation avec son fils aîné. "Leur relation continue d'être inexistante", a confié cette source au tabloïd américain.

En septembre 2019, Maddox avait timidement évoqué sa relation avec son père. "Ce qui doit arriver arrivera", avait-il seulement répondu.

Quant à Brad Pitt, il souffrirait de ne plus être en contact avec son fils aîné de 18 ans. Mais il ne peut forcer les choses…