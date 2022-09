Brad Pitt et Angelina Jolie franchissent un nouveau cap: la situation s'envenime

Les tensions entre Brad Pitt et Angelina Jolie ne semblent pas s'apaiser...

Selon Page Six, une société fondée par l'actrice a intenté une action en justice d'une valeur de 250 millions de dollars contre son ex-mari, affirmant que lui et une bande de copains ont lancé une campagne sournoise pour "prendre le contrôle" du domaine viticole français qu'ils avaient acheté en tant que couple "en représailles au divorce et à la procédure de garde" et pour "s'assurer que... Jolie ne verrait jamais un centime" de ses énormes bénéfices.

La plainte affirme également que Brad Pitt a essayé d'utiliser l'importante participation financière d'Angelina Jolie dans le domaine viticole pour la forcer à signer une "clause de silence" qui l'empêcherait de discuter des circonstances qui ont conduit à leur divorce et que Pitt a dilapidé des millions de l'argent de la société dans des "projets de vanité", y compris plus d'un million de dollars pour une piscine.

Les documents judiciaires déposés mardi à Los Angeles affirment qu'après avoir acheté le domaine dans le sud de la France en 2008, le couple a investi conjointement des dizaines de millions de dollars pour l'améliorer.

Le procès indique que Jolie et Pitt en possédaient chacun 50 % via un réseau complexe de sociétés holding, et qu'une "grande partie de la richesse personnelle de Jolie" était liée à l'exploitation viticole.

Il est dit que le couple avait un accord selon lequel l'actrice superviserait leurs projets humanitaires, notamment la Fondation Jolie-Pitt, tandis que "la supervision de l'investissement du couple dans le Château Miraval était laissée entre les mains de Brad Pitt".

Les documents affirment que si le domaine viticole a gagné des prix et est devenu un actif extrêmement précieux sous leur direction, "tout n'allait pas bien", ajoutant que "Pitt a développé un problème d'abus d'alcool reconnu publiquement".

"En représailles au divorce et à la procédure de garde, M. Pitt s'est lancé dans une campagne à multiples facettes, qui a duré des années, pour prendre le contrôle du Château Miraval et s'approprier les actifs de la société à son profit et à celui de ses propres sociétés et amis. Se désignant comme le propriétaire légitime du Château Miraval, son double objectif était d'usurper la valeur de la société de Jolie, Nouvel, et d'obtenir la propriété exclusive du Château Miraval."

Les documents affirment qu'après le divorce, Brad Pitt a simplement exploité le domaine viticole sans consulter son ex-femme, que lorsqu'elle a essayé d'obtenir des informations et plus de contrôle, il l'a "repoussée", et qu'il a essayé de façon inappropriée "d'empêcher Jolie et Nouvel d'obtenir des informations sur le Château Miraval ou de le gérer".

Il affirme également qu'il a "conçu et exécuté un plan pour transférer secrètement des actifs du Château Miraval... vers des sociétés appartenant à lui et à ses amis, dévaluant ainsi la participation de Jolie".

La poursuite allègue également que depuis le divorce, Pitt et les directeurs de Château Miraval ont "dilapidé des dizaines de millions de dollars de l'argent de Château Miraval dans des projets de vanité qui ont peu, voire aucune, justification commerciale", y compris plus d'un million de dollars pour une piscine, et que, "sous la direction de Pitt, Château Miraval a également commandé un escalier unique au château pour être construit et reconstruit un total de quatre fois après qu'il était mécontent des trois premières tentatives".

Il affirme également que M. Pitt "a fait dépenser au Château Miraval plusieurs millions de dollars pour reconstruire des murs en pierre en faisant appel à des tailleurs de pierre de Croatie".

"Ces fonds ont été dépensés malgré l'objection de Jolie et de Nouvel".

La plainte affirme que Pitt a été aidé "par ses alliés, notamment les directeurs du Château Miraval, Gary Bradbury, Roland Venturini et Warren Grant, et ses partenaires commerciaux, Marc Perrin, Familles Perrin et Miraval Provence". Nouvel les poursuit également en justice.

"Bien que Jolie n'était pas obligée de vendre sa participation à Pitt, elle lui a néanmoins proposé de lui vendre sa participation et a négocié avec lui pendant des mois. Alors qu'un accord était sur le point d'être conclu, l'orgueil de Pitt a pris le dessus : il a exigé à la dernière minute des conditions onéreuses et non-pertinentes, notamment une disposition visant à interdire à Jolie de parler publiquement des événements qui avaient conduit à la rupture de leur mariage. Brad Pitt savait qu'une grande partie de la richesse et des liquidités de Jolie était liée à sa participation dans le domaine viticole et a utilisé ce fait pour essayer de forcer Jolie à accepter ses conditions déraisonnables".

Depuis des mois, les deux ex sont engagés dans diverses escarmouches juridiques au sujet de la propriété. Le couple a acheté la propriété trois ans après avoir commencé à sortir ensemble. Ils se sont mariés dans une chapelle sur le domaine en 2014.