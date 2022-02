Brad Pitt porte plainte contre Angelina Jolie: la guerre continue entre les deux ex

Depuis quelques années, Angelina Jolie et Brad Pitt se livrent une véritable guerre médiatico-judiciaire depuis leur séparation en 2016. L'année dernière, l'actrice de 46 ans s'était confiée sur les raisons qui l'avaient poussée à demander le divorce dans les colonnes de The Guardian. Elle avait expliqué avoir eu "peur pour sa famille". "Je ne suis pas le genre de personne qui prend des décisions, comme celles que j’ai dû prendre, à la légère. Il m’a fallu beaucoup de temps pour être dans une position où je sentais que je devais me séparer du père de mes enfants", disait-elle.

En 2019, leur divorce est prononcé mais les deux acteurs n'arrivent pas s'entendre sur un certain nombre de dossiers. Après s'être battu pour la garde de leurs enfants, Brad Pitt vient de déposer plainte, cette fois pour une affaire d'argent. L'objet de la discorde est leur château de Miraval, dans le Var, acquis par le couple en 2011. Alors qu'elle était en conflit avec son ex-mari sur le sort de leur Château, l'actrice décide de vendre ses parts du domaine viticole il y a quelque mois. Néanmoins, une clause contractuelle l'empêchait de vendre ses parts sans l'accord de Brad Pitt.

Selon les informations du média The Blast, Brad Pitt aurait ainsi écrit dans sa plainte que la mère de ses enfants "a vendu ses parts en sachant pertinemment que les nouveaux propriétaires voudraient avoir le contrôle sur le business du domaine viticole ce qui mettrait en péril son investissement dans une entreprise qu'il a aidé à développer". Selon l'acteur, la décision d'Angelina "le prive du droit d'utiliser le château en tant que résidence personnelle et le prive de la possibilité de surveiller une propriété qu'il a fait fructifier". Outre les dommages et intérêts, l'acteur exige dans un premier temps l'annulation de la vente des parts d'Angelina Jolie. Un nouveau différend qui témoigne de l'amertume qui existe entre les deux ex.