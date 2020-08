Brad Pitt: sa nouvelle petite amie a déjà un mari!

L’acteur a retrouvé l’amour dans les bras de Nicole Poturalski. Une femme nettement plus jeune que lui... et déjà mariée.

La semaine dernière, Brad Pitt défrayait la chronique parce qu’il est apparu en compagnie de Nicole Poturalski, mannequin allemand de 27 ans. Selon le DailyMail, l’acteur de 56 ans a été envoûté par la jeune femme, une habituée des couvertures de magazine qui ressemble fort à son ex Angelina Jolie. Ils se seraient rencontrés pour la première fois en août 2019, dans un restaurant de Berlin, le Borchardt, qui appartient au mari de Nicole Poturalski, un certain Roland Mary, âgé de 68 ans.

Brad Pitt est devenu familier du restaurant et de son propriétaire lors du tournage du film de Tarentino "Inglorious Basterds". Il y est retourné l’année dernière lors de la promotion du dernier film de ce même réalisateur, "Once Upon A Time in Hollywood". C’est ce soir-là qu’il a rencontré Nicole Poturalski, l’épouse de Roland Mary. Il est immédiatement tombé sous le charme de la jeune femme et a pris son numéro de téléphone.



Une semaine après leur première rencontre, le mannequin était à Los Angeles pour un shooting et a revu Brad Pitt. Un an plus tard, l’acteur deux fois oscarisé et la jeune femme entretiennent toujours une relation. Ils sont actuellement en vacance dans le sud de la France, au Château Miraval, un domaine que Brad Pitt a acheté pour 67 millions de dollars en 2011 avec son ex-femme Angelina.

Nicole Poturalski et son mari Roland Mary sont les parents d’un petit garçon de 7 ans, Emil. La relation de la jeune femme avec la star américaine pose-t-elle problème ? Apparemment pas. "Ils [Nicole et Roland, Ndlr] sont toujours mariés, mais on peut décrire leur relation comme un 'mariage ouvert'", a confié un proche des époux.

Joint par le DailyMail, Roland Mary, marié plusieurs fois et père de 5 enfants, n’a pas souhaité commenté la relation de sa femme avec Brad Pitt. Mais selon un proche, "Roland est un grand philosophe" qui n’a pas de mal à relativiser l’"amitié étroite" de son épouse avec la star hollywoodienne.