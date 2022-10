Brad Pitt violent avec ses enfants ? Il répond aux accusations d’Angelina Jolie

Alors qu'il est accusé d'avoir violenté ses enfants par son ex-femme Angelina Jolie, Brad Pitt se défend. Un de ses avocats a expliqué que l'acteur prend "la responsabilité des choses qu'il a faites dans son passé, mais il ne prendra pas la responsabilité des choses qu'il n'a pas faites". C'est ce qu'a révélé le Page Six après que ce même journal ait révélé des détails sur les mauvais traitements que l'acteur aurait infligés à son ancienne épouse et à ses enfants. Son représentant clame "les accusations portées à son égard sont 'complétement fausses'".

Comme en témoigne un nouveau document judiciaire dont le contenu a été révélé le 5 octobre, Brad Pitt aurait porté la main sur un de ses enfants, dont l’identité n’a pas été révélée, lors du vol en jet privé tumultueux de septembre 2016 au cours duquel le couple a eu une violente altercation. Selon la plainte déposée par Angelina Jolie, son époux alcoolisé "a étouffé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage". Il aurait également attrapé Jolie par la tête et l'aurait secouée, jeté de la bière sur elle et versé de la bière et du vin rouge sur les enfants. Jolie, Pitt et leurs six enfants étaient en route de la France vers la Californie.



À la suite de cette violente dispute familiale, Angelina Jolie a demandé le divorce et déposé une première plainte pour dénoncer le comportement de son conjoint. Brad Pitt avait été mis en examen pour maltraitance envers ses enfants sans qu’aucune charge ne soit finalement retenue contre lui.



"Attaque personnelle"

"Brad a assumé la responsabilité de ce qu'il a fait dès le premier jour, contrairement à l'autre partie. Mais il ne prendra pas la responsabilité de choses qu'il n'a pas faites", a répondu son avocat dans un communiqué. "Il est la cible d'une attaque personnelle et les choses sont déformées."



"Heureusement, les différentes agences que la partie adverse tente de monter contre lui depuis six ans ont pris leurs propres décisions de manière indépendante", a expliqué son représentant. "Brad continuera à répondre devant le tribunal, comme il l'a toujours fait."



Autre litige

Ces accusations font écho dans la presse alors que le couple est déjà au cœur d'une bataille judiciaire concernant le château de Miraval, leur propriété dans le sud de la France, où Brad Pitt vient de lancer une ligne de produits de cosmétique. Alors qu’Angelina Jolie souhaite lui céder ses parts, Brad Pitt exige certaines conditions, notamment la signature d’une clause afin que l’actrice garde sous silence les faits qui ont conduit à leur divorce. Clause qu’elle n’a pas signée. Elle lui demande par ailleurs 250 millions de dollars de dommages et intérêts.



Le mythique couple "Brangelina" a officiellement divorcé en 2019, après sa séparation