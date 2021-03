Brad Pitt violent envers Angelina Jolie? L'acteur a "le coeur brisé" face à ces accusations

Brad Pitt serait au plus mal après avoir appris que son ex-épouse Angelina Jolie et leur fils Maddox ont témoigné de faits de violences domestiques de sa part envers l'actrice.

Alors qu'Angelina Jolie et Brad Pitt sont en plein divorce, de nouvelles révélations sur leur mariage sont faites au fil des jours. Le 12 mars dernier, l'actrice a déposé de nouveaux documents dans sa procédure de divorce en cours, alléguant que Brad Pitt a été abusif pendant leur relation. Elle expliquait avoir des preuves de ses allégations.

Un des proches de Brad Pitt a déclaré que l'acteur était au plus mal après ces accusations. "Brad a le coeur brisé qu'Angelina a choisi cette route. Il y a toujours une certaine émotion même après le divorce. Il a pris la responsabilité de ses actes et a assumé ses anciens problèmes. Il a arrêté de boire."

"Leur mariage était très passionné et toxique"

"Leur mariage était très passionné et toxique certaines fois, comme dans tous les couples, ils avaient leurs disputes, mais partageaient de bons souvenirs ensemble. Il a déjà parlé de ses problèmes d'alcool et de drogues lorsqu'ils étaient ensemble. Brad et son camp n'ont jamais attaqué Angelina. Mais son équipe sent que cette fuite a été calculée afin d'obtenir la complaisance de l'opinion pour le procès. Brad a l'impression d'être de plus en plus tenu à l'écart de la vie de ses enfants, ça le dévaste."

L'un des enfants du couple, Maddox, âgé de 19 ans, a également témoigné. Il aurait fait un récit "pas très flatteur envers Brad" dans le conflit de garde en cours. Une source a également révélé à Us Weekly que le jeune étudiant voulait supprimer légalement "Pitt" de son nom, ce que sa mère ne soutiendrait pas. La source anonyme n'évoque pas ce que pense Brad Pitt de ses accusations.