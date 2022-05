Brian Austin Green malade: l'acteur de Beverly Hills a perdu 10 kg au cours d'un combat "difficile" (vidéo)

Brian Austin Green a perdu "quelque chose comme 10 kilos" en peu de temps à cause d'une maladie inflammatoire de l'intestin. La star de la série Beverly Hills souffre de colite ulcéreuse. Elle est caractérisée par "une ulcération fine de la muqueuse interne du gros intestin".



La star, qui a été alitée pendant plus d'un mois à cause de sa maladie, s'est exprimée dans l'émission "Good Morning America" jeudi. Il était aux côtés de sa petite amie enceinte Sharna Burgess. L'homme de 48 ans a expliqué que ce combat contre la maladie auto-immune a été une "expérience vraiment difficile".



"Sharna n'avait jamais connu ça", a-t-il poursuivi, avant que sa compagne n'ajoute: "Je n'avais pas réalisé à quel point ça affaiblissait jusqu'à ce que je le voie et que je constate sa perte de poids."

L'acteur a modifié son régime alimentaire pour éviter le gluten et les produits laitiers "autant que possible" afin de limiter au maximum ses crises. "C'est vraiment juste diététique, tant que je peux garder des choses dans mon système que mon corps ne pense pas que je l'empoisonne avec, alors il ne se défend pas", a-t-il expliqué. "Je mangeais de la nourriture et mon corps ne la traitait pas du tout."



"Sharna a été incroyable. Enceinte de six, sept mois, elle s'est occupée de mes trois jeunes enfants parce que j'ai été cloué au lit pendant un moment", a-t-il confié. Ce dernier partage ses fils Noah, 9 ans, Bodhi, 8 ans, et Journey, 5 ans, avec son ex-femme Megan Fox.