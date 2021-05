Brian Austin Green partage une photo de sa nouvelle petite-amie avec ses 3 enfants

Brian Austin Green (47 ans) n'est plus un coeur à prendre. Cela devient sérieux entre lui et la star américaine de Dancing with the Stars Sharna Burgess (35 ans). Pour preuve, les deux amoureux sont partis en vacances en famille.

Au cours du week-end, l'acteur de Beverly Hills 90210 a passé une journée à la piscine avec Burgess, 35 ans, et ses 3 enfants, qu'il partage avec son ex-épouse Megan Fox. "Les journées à la piscine", a-t-il écrit en légende, partageant une photo de Burgess dans l'eau avec Noah Shannon, 8 ans, Bodhi Ransom, 7 ans, et Journey River, 4 ans.

"Les meilleurs jours", a-t-elle écrit dans la section commentaires avec un emoji en forme de coeur rouge.

Le père de trois enfants et le pro de Dancing with the Stars se fréquentent depuis la fin de l'année dernière. "Ils sortent ensemble avec désinvolture et s'amusent. Ils sont actuellement en vacances ensemble", a déclaré une source au magazine PEOPLE au moment où le couple s'est rendu à Hawaï.

Burgess a depuis fait l'éloge de Brian Austin Green et de Megan Fox, 35 ans, en tant que coparents. "C'est un père merveilleux, lui et sa femme – euh, je veux dire son ex-femme – ils ont élevé trois beaux enfants", a-t-elle déclaré à The Morning Show en février. "Et ils sont si merveilleux, doux,

gentils et prévenants, et ils ont fait un travail tellement incroyable."