Brigitte Macron avec Didier Deschamps, Camille Combal et Denis Brogniart dans une vidéo humoristique pour la bonne cause

Pour promouvoir l'opération Pièces Jaunes, qui aura lieu cette année du 12 janvier au 5 février, Brigitte Macron et Didier Deschamps ont participé à un sketch de 2 minutes 30. On y retrouve les animateurs Camille Combal et Denis Brogniart rivalisant d’imagination pour proposer leur tirelire faite maison. "Cette année, il y a une petite différence, c'est que chacun fabrique sa propre tirelire", explique Brigitte Macron.

En France, l’opération Pièce Jaunes permet de collecter des fonds pour améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et des adolescents. Après Bernadette Chirac, présidente de l’opération de 1994 à 2019, c’est Brigitte Macron qui a depuis repris le flambeau avec, en parrain, le sélectionneur de l'équipe de France.

