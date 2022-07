Brigitte Macron: ce look inhabituel pour célébrer le 14 juillet (photos)

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, les ministres du gouvernement Borne, ainsi que la mannequin et femme d'affaires Naomi Campbell, ont suivi le défilé militaire du 14 Juillet dans la tribune d'honneur installée sur les Champs-Elysées. Habituée des couleurs unies, la Première dame de l'Hexagone a opté, pour une fois, pour une robe à imprimés et n'a pas manqué de saluer les prestigieux invités, alors que les températures atteignant les 30 degrés ce jeudi à Paris.

Brigitte Macron a opté pour une robe midi à longues manches au col Lavallière de la maison Louis Vuitton. La tenue de l'épouse du président comprenait des motifs en forme de clés et de chaînes. Le bas de la robe normalement asymétrique a été adapté pour être droit. Le prix de cette création s'élève à 2.900 euros.