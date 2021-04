Brigitte Macron: cette attention délicate envoyée à la reine Elizabeth II

Brigitte Macron, l'épouse du président français, a envoyé une lettre de condoléances à la reine Elizabeth II à l'occasion du décès de son époux, le prince Philip. Une démarche inédite révèle ce matin le magazine Gala. En effet, il n'est apparemment pas de coutume d'envoyer de telles condoléances.

Alors que le président français, Emmanuel Macron avait rédigé un communiqué officiel, rien n'a filtré sur les détails de cette missive personnelle rédigée par le président et son épouse. "Nul doute que la Première dame, qui a été professeure de lettres, et son mari, féru de littérature et de poésie, ont su trouver les mots justes pour toucher Elizabeth II en plein coeur", écrit le magazine français.