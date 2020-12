Brigitte Macron isolée d'Emmanuel atteint du coronavirus: va-t-elle passer Noël toute seule?

Testée négative au coronavirus, Brigitte Macron, l'épouse du président français, a été placé à l'isolement dès l'annonce de la positivité de son époux.

Les deux époux sont actuellement séparés par la force des choses dans des lieux différents: le président est isolé depuis jeudi à la résidence officielle de La Lanterne, à Versailles, son épouse, Brigitte, testée négative, est restée à l'Elysée.

Ce lundi, c'est donc seul qu'Emmanuel Macron a célébré son anniversaire (43 ans).

Ce couple fusionnel va-t-il également devoir passer Noël à distance? A l'annonce de son état, l'Elysée avait informé que le président français devait s'isoler pendant au moins sept jours et qu'il souffrait d'une toux et d'une fatigue importantes, ainsi que de la fièvre. Le 24 décembre une nouvelle évaluation de son état sera faite et Emmanuel Macron saura s'il peut passer Noël, avec sa chère épouse.

Selon le magazine Gala, qui cite le livre "Madame la présidente" paru aux éditions Plon en 2019, Brigitte Macron aurait l'habitude d'asperger le parfum de son mari en son absence... Et les auteures d'en conclure à un couple très fusionnel.