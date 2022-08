Brigitte Macron s’est offert un gros jouet pour explorer les fonds marins: "Elle ne le lâche pas"

Emmanuel, Brigitte Macron et leur famille sont en vacances au Fort Brégançon. Une tradition pour la pause estivale des présidents français. Emmanuel Macron n’y a pas dérogé depuis 2017. Ces vacances sont aussi l’occasion de donner une image plus légère au chef de l’état, qui apparaît tantôt en maillot de bain, short, t-shirt…



Les précédents étés, Emmanuel Macron avait fait des sorties à jet-ski très remarquées. Mais cette année, le président devrait, écologie oblige, se faire plus discret sur ce type de virées. Mercredi, il a surtout été question balade en canoë, avant un dîner à la pizzeria du coin.



Il n’y a pas qu’Emmanuel qui apprécie les activités nautiques… Brigitte Macron a été photographiée par Voici en tenue de plongée. Car cette année, la première dame s’est "offert un joujou formidable", révèle le magazine : "un scooter sous-marin électrique. Elle ne le lâche pas, elle peut passer de très longs moments à explorer les fonds marins", a raconté un proche.