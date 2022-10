Britney Spears: ces nouveaux clichés pris en vacances qui créent le malaise

Ce mercredi, Britney Spears a continué à rester fidèle à elle-même en partageant une série de clichés très osés avec ses 42 millions d'abonnés sur Instagram.

La star de la pop, âgée de 40 ans, a pris la pose complètement nue sur une plage publique de l'état américain de Hawaï couvrant ses seins avec ses mains et cachant ses parties intimes avec un émoji en forme de coeur.

Cette nouvelle galerie de photos très sexy a été postée quelques semaines après que son ex-mari Kevin Federline, 44 ans, a détaillé sur la chaîne américaine ITV News que leurs fils adolescents Jayden, 16 ans, et Sean Preston, 17 ans, étaient "très embarrassés" par ces publications coquines sur les réseaux sociaux.

Au cours de cet entretien, Jayden avait expliqué que les publications à caractère sexuel de sa mère sur les réseaux sociaux étaient "quelque chose pour attirer l'attention" et l'adolescent avait exprimé sa crainte que cela "ne s'arrête jamais".

Jayden, qui vit avec son frère dans la maison de leur père à Los Angeles, avait révélé qu'il voulait revoir sa mère Britney, malgré leurs différences et leurs conflits qui durent depuis de nombreux mois.

Cette fois-ci, l'interprète du tube "Oops!…I Did It Again" a laissé les images parler d'elles-mêmes, et n'a pas ajouté de légende à ses portraits.