Britney Spears: "Dieu, aie pitié de l'âme de ma famille si je donne une interview"

Fin décembre, après des mois de procédures et de rebondissements, un tribunal de Los Angeles a décidé de retirer la tutelle de Britney Spears à son père Jamie, conformément aux voeux de la chanteuse qui avait qualifié d'"abusive" cette mesure, toujours en vigueur pour le moment, dont elle demande l'annulation.

Britney Spears s'est exprimée sur les réseaux sociaux vendredi. La trentenaire a blâmé sa famille dans un post Instagram partagé vendredi. Dans une longue légende qui accompagne la photo, l'artiste de 39 ans parle de sa liberté retrouvée.

"Je vais juste être honnête et dire que j'ai attendu si longtemps pour être libérée de la situation dans laquelle je suis", a débuté Britney. "Et maintenant que c'est là, j'ai peur de faire une erreur. Pendant tant d'années, on m'a toujours dit que si je réussissais quelque chose, cela pouvait s'arrêter... et ce n'est jamais arrivé. J'ai travaillé si dur mais maintenant que c'est là, et de plus en plus proche de la fin, je suis très heureuse mais il y a beaucoup de choses qui me font peur", a ajouté la chanteuse.





"J'ai eu les clés de ma voiture pour la première fois il y a 4 mois et ça faisait 13 ans. Je n'ai rien fait pour être traitée comme je le suis depuis 13 ans. Je suis dégoûtée par le système et j'aimerais vivre dans un autre pays", a poursuivi Britney.



"Dieu, aie pitié de l'âme de ma famille si jamais je donne une interview. En attendant ... je reste à l'écart du business qui est tout ce que j'ai connu toute ma vie", a averti la femme de 39 ans.

Cette dernière a été profondément blessée par sa soeur Jamie. "Je n'aime pas que ma soeur se pointe à certaines cérémonies pour chanter mes chansons à moi. Mon soi-disant système de soutien ne fait que me blesser profondément ! Cette tutelle tue mes rêves. Alors tout ce qu'il me reste, c'est l'espoir, et l'espoir est la seule chose dans ce monde qu'il est difficile de détruire. Même si certains essayent", avait affirmé la star il y a plusieurs mois.