Comparée à une patiente comateuse par son avocat, Britney Spears donne de ses nouvelles (vidéo)

La bataille juridique entre Britney Spears et son père continue. À 38 ans, la superstar américaine de la pop, vit sous tutelle de son père. Cela dure depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, elle cherche à modifier les termes de cet accord qui régit sa vie professionnelle et privée. Le 7 octobre dernier, une audience s'est tenue. Selon des informations de TMZ qui cite son avocat, Britney n'avait pas été capable de signer une déclaration qui reprend sa version des faits. Son avocat l'avait alors présentée comme "une patiente comateuse".

La vie est un cadeau

Quelques jours plus tard, comme pour réagir à cette déclaration, la star de la pop a publié une vidéo sur son compte Instagram. Une vidéo destinée à ses fans pour leur donner quelques nouvelles. Et peut-être, dans le même temps, faire taire les rumeurs... "L'été a été si amusant pour moi. J'ai tellement appris, tellement ri et tellement mangé. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que la vie est un cadeau de tous les instants. Parfois, nous devons apprendre à ralentir et les accepter tous", a-t-elle confié.

La chanteuse avait traversé une mauvaise passe en 2008 et avait dû être brièvement hospitalisée avant de remettre sa vie en ordre et de mener une existence discrète. Depuis, elle vit en Californie aux termes d'une curatelle approuvée par la justice.