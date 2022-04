Britney Spears enceinte de son troisième enfant: la chanteuse donne un indice sur le sexe de son bébé

Ce lundi 11 avril, la superstar américaine de la pop Britney Spears, 40 ans, a annoncé être enceinte de son troisième enfant. Ce jeudi, elle a partagé une nouvelle photo sur Instagram… avec ce qu’on pourrait penser être un indice sur le sexe du bébé.

Britney Spears n’a décidément pas fini de faire parler d’elle. Après les nombreux rebondissements dans l’affaire de la tutelle, la superstar américaine de la pop a finalement pu reprendre le contrôle de sa vie.

Et c’est d’ailleurs ce qu’elle semble faire à merveille ! Ce lundi 11 avril, Britney Spears, 40 ans, a fait une grande annonce sur Instagram. Elle a révélé être enceinte de son troisième enfant. En tant que grande consommatrice et utilisatrice des réseaux sociaux, elle donne régulièrement des nouvelles de sa grossesse. Et ce jeudi 14 avril, elle a publié une nouvelle photo avec ce qu’on pourrait penser être un indice sur le sexe du bébé.

La légende choisie pour accompagner ce nouveau cliché de la star laisse en effet place aux doutes et soupçons. Britney a posté une succession d’émojis représentant un œil et un cœur rose. Elle a aussi écrit "ROSE !!!!". Ce message a immédiatement suscité des réactions de la part de ses followers. Tous semblent penser que le futur nouveau-né sera… Une fille ! Et qu'elle pourrait bien s'appeler Rose.

Supposition ou vérité ? On le saura bien vite.