Britney Spears mange un gâteau sur le sol après voir enfoncé sa tête dedans: la nouvelle vidéo de la star inquiète ses fans

Vendredi, Britney Spears a fait son retour sur Instagram en postant une vidéo étrange dans laquelle elle mange un gâteau sur le sol et fait un doigt d'honneur à ses 41 millions de followers. Après avoir désactivé son compte mardi, ce qu'elle a déjà fait plusieurs fois auparavant, la femme de 41 ans a déclaré qu'elle avait "accidentellement appuyé sur le mauvais bouton."



"Yep, c'est mon anniversaire toute la semaine et je sais que mon Instagram a été désactivé plusieurs fois mais honnêtement, j'ai fait les deux dernières fois moi-même. Oups... J'ai accidentellement appuyé sur le mauvais bouton. Merde ce stupide bouton", a légendé la chanteuse sur cette étrange vidéo.



La chanteuse lauréate d'un Grammy a poursuivi en écrivant ceci: "Et le Père Noël est en route ! Mon objectif, cette année, est d'apprendre à être aussi à l'aise avec les gens qu'ils le sont avec moi. Je veux aller à un mariage cette année, prendre le micro, chanter une ou deux chansons, et tomber huit fois. C'est la première fois en 15 ans que je suis traitée comme une égale et bon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait cette CHOSE SANS RÈGLE. Pssss cette vidéo est trop floue désolé. C'est un peu gênant ou bizarre à regarder ? C'est tout le but", a poursuivi la star.



Dans la vidéo dans laquelle est mange son gateau sur "Santa Baby" d'Eartha Kitt, la chanteuse de "Toxic", installée sur le sol de son salon, a célébré son anniversaire en buvant une bouteille de champagne entourée de ballons et de pétales de rose. Après ce geste audacieux, la star s'est enfoncée la tête dans son gâteau d'anniversaire, recouvrant tout son visage de glaçage.

Des fans de Britney Spears ont exprimé leur inquiétude en découvrant ces images. "Il faut que ça s'arrête. Quelqu'un avec un peu de pouvoir doit intervenir. Comment cela peut-il continuer en Amérique ?", a écrit une internaute. "Qu'est-ce qui se passe ? La moitié d'Internet pense que tu es en danger, c'est trop confus", a ajouté un autre utilisateur d'Instagram.



Il y a quelques jours, la chanteuse de "Gimme More" a posté un hommage surprenant à sa sœur "inspirante" Jamie Lynn Spears, avec qui elle se dispute depuis des années. "Félicitations pour avoir été si courageuse, inspirante, et avoir fait preuve de cran et de gloire dans ton spectacle", a-t-elle écrit sur Instagram. "Tu n'es pas seule... si quelqu'un sait ce que ça fait... je comprends. Ma petite sœur. Je t'aime."





Le post a choqué ses followers, car les sœurs séparées se sont brouillées après que la mise sous tutelle de Britney ait pris fin en novembre 2021.



Pour rappel, il y a un an, la justice américaine lui a rendu le contrôle sur sa vie personnelle en mettant fin à la tutelle exercée principalement par son père Jamie Spears. La mesure avait été décidée en 2008 en raison de troubles psychologiques de la star, qui l'a qualifiée d'"abusive" et qui, selon elle, l'empêchait de retirer son stérilet contraceptif malgré son désir d'avoir d'autres enfants.



Depuis, Britney a dénoncé sa sœur - ainsi que son père Jamie, sa mère Lynne et son frère Bryan Spears - pour l'avoir maintenue dans un arrangement juridique "abusif".