Britney Spears n'a pas invité ses parents à son mariage: sa mère réagit sur Instagram

Jeudi, Britney Spears a épousé le préparateur physique Sam Asghari le 9 juin dans sa maison située à Thousand Oaks, en Californie.. Les parents et la soeur de la chanteuse n'ont pas été invités à l'union du couple, suite à leur brouille au sujet de sa tutelle controversée, qui a pris fin en novembre 2021 après presque de 14 ans. Lynne Spears, sa mère, a réagi après avoir découvert les images sur les réseaux sociaux, bien qu'elle n'ait pas reçu d'invitation. "Tu es radieuse et tellement heureuse", a écrit la femme de 67 ans en commentaire d'un post Instagram de Britney vendredi.



"Ton mariage est le mariage 'de rêve'. Et le fait de l'avoir chez toi le rend si sentimental et si spécial. Je suis tellement heureuse pour vous ! Je t'aime".

Pour rappel, la justice américaine à Los Angeles avait rendu à Britney Spears le contrôle sur sa vie personnelle en mettant fin à la tutelle exercée principalement par son père Jamie Spears. La mesure avait été décidée en 2008 en raison de troubles psychologiques de la star, qui l'a qualifiée d'"abusive" et qui, selon elle, l'empêchait de retirer son stérilet contraceptif malgré son désir d'avoir d'autres enfants.



Son frère, Bryan Spears, a apparemment réussi à obtenir une invitation pour assister au mariage. Cependant, il ne s'est pas présenté. Quant à Sam Asghari, plusieurs membres de sa famille étaient présents pour le voir échanger ses vœux avec Britney, dont ses trois sœurs.



Des célébrités telles que Madonna, Paris Hilton et Donatella Versace, qui a conçu la robe de mariée de Britney, étaient également présentes.

Les mariés ont commencé à sortir ensemble fin 2016 après s'être rencontrés sur le tournage de son clip "Slumber Party". Ils se sont fiancés en septembre 2021.